أبوظبي 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة, كما تبادلا الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.// انتهى //23:02ت م0316