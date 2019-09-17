القاهرة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بدعم جمهورية السودان وتنفيذ الأولويات المحددة للمرحلة الانتقالية، وحشد الدعم العربي والدولي لدفع النمو وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد.وأشارت الجامعة العربية في بيان أصدرته مساء اليوم بالقاهرة عقب زيارة أبو الغيط للسودان إلى أن زيارة الأمين العام للجامعة إلى السودان اليوم تأتي بعد ثلاثة أشهر على زيارته الأخيرة للخرطوم، وما أعقبها من زيارات لوفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة للجامعة لمؤازرة السودان في عملية التحول الديمقراطي التي يمر بها في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.ونوه البيان أن الأمين العام للجامعة أثنى على التقدم الكبير الذي تحقق حتى الآن في سبيل تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وأشاد على وجه الخصوص بالتوقيع يوم 11 سبتمبر 2019م على "إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض" مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى، وهو الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح فصلاً مهماً في اتجاه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في كافة أرجاء السودان.كما نوه البيان أن الأمين العام للجامعة أكد أن الجامعة ستركز جهودها في الفترة المقبلة على مساعدة هياكل الحكم الانتقالية بالسودان على تنفيذ الأولويات المحددة للمرحلة الانتقالية، وخاصة ما يتصل بتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ومعالجة التحديات الاقتصادية وحشد الدعم العربي والدولي لدفع النمو وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد، وتقديم أي دعم فني ومشورة تُطلب منها للتحضير لوضع الدستور الدائم وعقد المؤتمر الدستوري.وشدد أبو الغيط على أن الجامعة ستضطلع بدورها هذا وأي نشاط آخر يُطلب منها بناء على دعوة من الحكومة السودانية، ووفق ما ينص عليه الفصل السادس من الاتفاق السياسي، وتأسيسًا على المقررات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الجامعة، وبشكل يصون أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية ويحترم سيادته واستقلاله السياسي.وعبر أبو الغيط عن حرص الجامعة على مواصلة تنسيقها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الشريكة لها والأطراف الأخرى الملتزمة بإنجاح المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال الديمقراطي الوطنية في السودان.// انتهى //23:27ت م0317