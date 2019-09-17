فيينا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له اليوم مقر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، حيث كان في استقبال معاليه السيدة كريستيان بون هوفنجال عميدة الأكاديمية بالإنابة .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأكاديمية في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وتجول الأمين العام في أرجاء الأكاديمية، واطلع على برامج وخطط التدريب وورش العمل التي تنفذها الأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة، وأجهزة العدل ومكافحة الفساد في مختلف دول العالم لتعزيز المهنية في مجال مكافحة الفساد، وتحسين أداء وقدرات الموظفين العاملين في هذا المجال.// انتهى //23:37ت م0319