الأمم المتحدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات الهجمات الانتحارية التي وقعت اليوم في تجمع انتخابي في مقاطعة باروان وساحة عامة في كابول بأفغانستان، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب فيه عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها.وأكد الأمين العام على أن جميع المواطنين الأفغان - سواء كانوا من الناخبين أو المرشحين أو الموظفين المرتبطين بالانتخابات - لهم الحق في التحرر من الخوف والتخويف والعنف، قائلًا: "إن الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".وعلى صعيد آخر اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2489 بالإجماع الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتى 17 من سبتمبر 2020م، ويقضي القرار الذي تقدمت بمشروعه كل من ألمانيا وإندونيسيا بأن تواصل البعثة والممثل الخاص للأمين العام في حدود ولايتهما وبما ينسجم مع اضطلاع أفغانستان بالقيادة وإمساكها بزمام الأمور وممارستها لسيادتها، والإشراف على الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، بالتعاون التام مع حكومة أفغانستان ووفقا لما ورد في الإعلانات الدولية ذات الصلة.// انتهى //23:39ت م0320