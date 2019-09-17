الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسنجح فريق الهلال السعودي في التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ضمن إياب الدور ربع النهائي للمسابقة .تقدم الاتحاد عبر هدف زياد الصحفي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يرد الهلال بثلاثية عن طريق أندريه كاريلو في الدقيقة (44) وسالم الدوسري عند الدقيقة (48) وسيباستيان جيوفينكو في الدقيقة (78).وكانت مباراة الذهاب بمدينة جدة شهدت تعادل الفريقين، فتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بعدما تفوق بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليقابل في الدور قبل النهائي فريق السد القطري .// انتهى//23:50ت م0321