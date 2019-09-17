الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسيفتتح الرباع السعودي منصور آل سليم غداً مشاركة المنتخب السعودي لرفع الأثقال في بطولة العالم للكبار المقامة بمدينة بتايا التايلندية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م.ويدخل آل سليم هذه المشاركة عبر منافسته في وزن 55 كجم ، وسط مشاركة رباعيين عالميين وأولمبين يشاركونه حلم الحصول على إحدى الميداليات العالمية. ومن المتوقع أن تشهد منافسات هذا الوزن تنافساً كبيراً يحمل معها آل سليم آمال السعوديين في خطف إنجاز باسم الوطن .من جهة أخرى عرض رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي ملف استضافة المملكة لبطولة العالم تحت 20 سنة بمدينة جدة عام 2021 ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بحضور رئيس الاتحاد الدولي المجري توماس أجان والأمين العام للاتحاد الدولي العراقي محمد جلود .وأكد الحربي أن البطولة ستكون من أفضل البطولات بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد السعودي لرفع الأثقال من قبل القيادة الرياضية في المملكة لدعم هذه الاستضافة، لتؤكد قدرة المملكة على استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الألعاب ومنها لعبة رفع الأثقال.// انتهى//23:51ت م0322