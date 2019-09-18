بوخارست 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية الرومانية وبشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملين للمملكة قيادة وشعبا, مؤكدة على أن هذا العدوان غير مقبول وينتهك القانون الدولي ويشكل تهدياً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والعالمي جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.// انتهى //00:14ت م0324