جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأقامت أمانة محافظة جدة اليوم ورشة عمل للتدريب على نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية ، لمنسوبيها في بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة وذلك بمقر الأمانة .وتهدف ورشة العمل إلى تأهيل وتدريب منسوبي إدارة الاستثمار ببلديات المحافظات على كيفية استخدام نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية ، واستمع الحضور لشرح عن آلية العمل وكيفية استخدام النظام ، تبع ذلك تطبيقا عملياً من خلال فتح نظام التأجير المؤقت مباشرة على الشاشة وتنفيذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة به.​// انتهى //00:34ت م0330