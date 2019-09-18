اقتصادي / أمانة محافظة جدة تقيم ورشة عمل عن نظام التأجير المؤقت للعقارات
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
أقامت أمانة محافظة جدة اليوم ورشة عمل للتدريب على نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية ، لمنسوبيها في بلديات المحافظات التابعة لأمانة محافظة جدة وذلك بمقر الأمانة .
وتهدف ورشة العمل إلى تأهيل وتدريب منسوبي إدارة الاستثمار ببلديات المحافظات على كيفية استخدام نظام التأجير المؤقت للعقارات البلدية ، واستمع الحضور لشرح عن آلية العمل وكيفية استخدام النظام ، تبع ذلك تطبيقا عملياً من خلال فتح نظام التأجير المؤقت مباشرة على الشاشة وتنفيذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة به.
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