الرياض 18محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسدشن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى في مقر الهيئة الرئيس بحي الصحافة وذلك لتوعية منسوبي الهيئة بأهمية السلامة للمرضى والمصابين والتدابير اللازمة حيال ذلك التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية خلال مباشرتها للحالات الإسعافية.وأقامت الهيئة عددًا من الدورات التدريبية لمنسوبيها عن كيفية المحافظة على سلامة وصحة المصاب أو المريض خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية بالإضافة إلى سلامة منسوبي الهيئة خلال مباشرتهم لتلك الحالات حيث أقامت ( 14) محاضرة توعوية في كافة مناطق المملكة عن أهمية سلامة المرضى والمصابين خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية استفاد منها أكثر من (700 ) متدرب .//انتهى//01:14ت م0331