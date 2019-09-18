وواصل سمو وزير الطاقة يقول : إن الأعمال التخريبية التي عانت منها المملكة وشركة أرامكو ، هي تخريب لجميع اقتصاديات العالم وعلى هذا يجب على كل دولة سواءً نامية أو متقدمة أن تشعر بأن عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها الاقتصادي ، وليس على أمن المملكة الاقتصادي فقط لأن الدول الاقتصادية بدون الأمن هنا ، لن يكون أمن اقتصادي هناك ، والدليل ما حدث في هذه الفترة ، وأياً كان مصدر العمل التخريبي كلها تؤدي إلى إفساد ، وكلها تؤدي إلى أضرار ، وهدفها إضعاف هذه الدولة .وأبان سموه أن مصدر هذه الأعمال التخريبية أياً كان ليس لديه أي أخلاق ، ولديه التكرار والرغبة في إحداث تأثير قدر المستطاع في هذا القطاع ، وقد قامت المملكة في هذا الخصوص بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات ، وسوف يكون هناك تحريات واستقصاء في هذا العمل التخريبي وسيكون هناك تعاون دولي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال وحماية المنشآت النفطية ومحاسبة القائمين على هذه الأعمال .ونوه سموه بأن هناك عمل مع قطاع الصناعة والبتروكيماويات ، للترتيب والعودة التدريجية ، وأهم معيار يؤخذ في الاعتبار البدء بالشركات الأكثر تأثراً وإعطائها الأولوية كي لا تتأثر أكثر من هذا العمل التخريبي .وقال سموه : لقد تأخرنا في بدء المؤتمر الصحفي ، 24 ساعة تقريباً لسبب واحد ، وهو أننا نريد أن تكون المعلومة ، ترد من وزارة الطاقة ، ومن شركة أرامكو ، ومن مجلس إدارة الشركة ، حتى تكون الموثوقية عالية ، لذلك حدث التأخير ، وكانت المفاضلة بأن نعلن هذه الأمور .. اليوم من باب التثبت ، ونريد أن نكون نحن مصدر المعلومة وليست التكهنات .// يتبع //01:28ت م0332