اقتصادي / سمو وزير الطاقة يؤكد عودة الإمدادات البترولية جراء العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص إضافة ثالثة
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بالقول : تقييم الخسائر ستقوم به شركة أرامكو ، وسيراجع من مجلس إدارة الشركة ، وستنظر فيه الحكومة ، عندما يتم هذا الإجراء ، في النظر في التعامل مع هذه الكلفة ، وأكد سموه أن تحديث الأسعار للمنتجات المحلية لها منظومة وطريقة احتسابها يتم بأثر رجعي وليس بأثر مستقبلي ، وما حدث من تغيير في هذين اليومين لن يكون ذا تأثير .
وأفاد سموه قائلاً : لن يكون هناك انخفاض في شهر سبتمبر لصادرات المملكة ، مما يعني أن الدخل لن يتأثر ، والدخل كما هو في هذا الشهر ، والشهر الذي يليه ، والقادم -بإذن الله- ، أما بالنسبة للمخزون .. سيكون لدينا خلال هذه الفترة حتى نهاية سبتمبر ، وفي الحقيقة قبل نهاية سبتمبر تكون لدينا طاقة إنتاجية غير مستغلة ، وهذه نأخذها في الاعتبار أنها تعيد إنتاج وضع المخزون إلى ما هو عليه في السابق .
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السبب الذي جعل شركة أرامكو تقوم بواجبها بهذا الشكل هو منظومة تلاها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وتلاها كل ملوك المملكة في تمكين الشركة بأن تعمل بطريقة تجارية وأن تكون الدولة منظم ، فاحتراماً لهذه القاعدة حافظ عليها الملك عبدالعزيز ، وكل ملوك المملكة بما في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .
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