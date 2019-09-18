وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بالقول : تقييم الخسائر ستقوم به شركة أرامكو ، وسيراجع من مجلس إدارة الشركة ، وستنظر فيه الحكومة ، عندما يتم هذا الإجراء ، في النظر في التعامل مع هذه الكلفة ، وأكد سموه أن تحديث الأسعار للمنتجات المحلية لها منظومة وطريقة احتسابها يتم بأثر رجعي وليس بأثر مستقبلي ، وما حدث من تغيير في هذين اليومين لن يكون ذا تأثير .وأفاد سموه قائلاً : لن يكون هناك انخفاض في شهر سبتمبر لصادرات المملكة ، مما يعني أن الدخل لن يتأثر ، والدخل كما هو في هذا الشهر ، والشهر الذي يليه ، والقادم -بإذن الله- ، أما بالنسبة للمخزون .. سيكون لدينا خلال هذه الفترة حتى نهاية سبتمبر ، وفي الحقيقة قبل نهاية سبتمبر تكون لدينا طاقة إنتاجية غير مستغلة ، وهذه نأخذها في الاعتبار أنها تعيد إنتاج وضع المخزون إلى ما هو عليه في السابق .وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السبب الذي جعل شركة أرامكو تقوم بواجبها بهذا الشكل هو منظومة تلاها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وتلاها كل ملوك المملكة في تمكين الشركة بأن تعمل بطريقة تجارية وأن تكون الدولة منظم ، فاحتراماً لهذه القاعدة حافظ عليها الملك عبدالعزيز ، وكل ملوك المملكة بما في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .// يتبع //01:32ت م0333