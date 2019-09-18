من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميان ، في مجمل حديثه خلال المؤتمر الصحفي أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص "لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له".وأضاف الرميان ، أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج .في حين تحدث رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر حول استعادة أرامكو السعودية كامل قدراتها الإنتاجية التي توقفت في وقت سابق على خلفية الهجمات التخريبية على معاملها في بقيق وخريص بنهاية الشهر الحالي بإذن الله.وقال : تم توقيت هذه الهجمات المتزامنة بما يلحق أكبر الضرر بمنشآتنا، ولقد بيّنت الاستجابة السريعة وقدرة الشركة على الصمود والتحمّل خلال مواجهة تلك الهجمات الإرهابية عن جاهزيتنا للتعامل مع التهديدات التي تهدف إلى تعطيل إمدادات الطاقة التي توفرها أرامكو السعودية للعالم".وأشاد بالعمل الذي قامت به فرق الاستجابة للطوارئ ومنها الإطفائيون وفرق التشغيل والأمن الصناعي والإدارات المساندة بالتعاون مع الجهات الحكومية ، وقال : شجاعة وتفاني وكفاءة موظفينا في عمليات الاستجابة هي مبعث للفخر .وأضاف أن فرق الإطفاء التابعة لأرامكو مع مساندة فرق الدفاع المدني تمكنت من تحقيق مستويات قياسية في إطفاء ١٣ حريقا كبيرا في مواقع متعددة خلال أقل من ٧ ساعات، وبلا إصابات بحمد الله مشيراً إلى أن العديد من موظفي الشركة المتقاعدين من السعوديين وغير السعوديين في لمسة وفاء استثنائية تواصلوا مع الشركة ، وعبروا عن رغبتهم في الانضمام لفرق المساندة بشكل تطوعي بما يعبر عن محبتهم المستمرة وانتمائهم للشركة .وقال المهندس أمين الناصر : "لم يحدث تأخير أو إلغاء تسليم أيّ شحنة إلى العملاء العالميين بسبب تلك الهجمات، ولن يحدث ذلك، بإذن الله ، ولقد أثبتنا قدرتنا ومرونتنا التشغيلية وأكدنا سمعة الشركة كأكبر مورد للنفط في العالم" ، وأضاف أن الشركة تمكّنت دائمًا من تلبية احتياجات عملائها العالميين، حتى في ظل الظروف الصعبة، بما في ذلك الصراعات التي شهدتها منطقة الخليج في الماضي.// انتهى //02:02ت م0335