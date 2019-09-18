نيويورك 18 محرم 1441هـ 17 سبتمبر 2019م واسأغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء مع تلاشي أثر هجمات مطلع الأسبوع على أكبر منشأة سعودية لمعالجة النفط بينما يترقب المستثمرون خفضا متوقعا على نطاق واسع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.47 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 27108.29 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.49 نقطة أو 0.25 بالمئة مسجلا 3005.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 32.47 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 8186.02 نقطة.// انتهى //05:10ت م0337