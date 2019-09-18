واشنطن 18 محرم 1441هـ 17 سبتمبر 2019م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وقالت المتحدثة بأسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز في بيان صحفي صدر مساء اليوم الثلاثاء، ان الوزير بومبيو أعرب عن شكر الولايات المتحدة الي ولي العهد البحريني لدعمه حرية الملاحة بالانضمام إلى بناء الأمن البحري الدولي والموافقة على استضافة اجتماع فريق عمل وارسو المقبل.وبحسب البيان، ناقش الوزير بومبيو وولي العهد أهمية مواجهة تأثير النظام الإيراني في المنطقة و أفضل السبل للمضي قدماً في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ،كما ناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى.// انتهى //05:10ت م0338