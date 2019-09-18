الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد: التهديدات الإيرانية يمتد تأثيرها إلى العالمولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطانيولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونياتأمير الرياض يرعى تخريج 571 خريجاً من كلية علوم الطيرانأمير عسير يرأس الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولي للبيئات الجبليةوزير الطاقة: إمدادات البترول عادت إلى السوق لما كانت عليهالنائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين الـ 24 في بيونس آيرسإمدادات السوق المحلية من البنزين لم تتأثر جراء استهداف معملي أرامكومحافظ مؤسسة النقد: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية لعام 2018نائب وزير الداخلية يستقبل وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنجلاديشالكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملين تابعين لشركة "أرامكو"قرقاش: المملكة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمةخبراء عرب: تركيا تعيش انهياراً اقتصادياً وأمنياً.. والدين يرتفع لـ600 مليار دولاررومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملين تابعين لشركة أرامكومسؤول أميركي: الهجوم على المنشآت النفطية تم من الأراضي الإيرانية// يتبع //06:04ت م0003