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الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد: التهديدات الإيرانية يمتد تأثيرها إلى العالم
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات
أمير الرياض يرعى تخريج 571 خريجاً من كلية علوم الطيران
أمير عسير يرأس الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولي للبيئات الجبلية
وزير الطاقة: إمدادات البترول عادت إلى السوق لما كانت عليه
النائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين الـ 24 في بيونس آيرس
إمدادات السوق المحلية من البنزين لم تتأثر جراء استهداف معملي أرامكو
محافظ مؤسسة النقد: مؤشرات إيجابية للتطورات الاقتصادية والمالية لعام 2018
نائب وزير الداخلية يستقبل وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنجلاديش
الكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملين تابعين لشركة "أرامكو"
قرقاش: المملكة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة
خبراء عرب: تركيا تعيش انهياراً اقتصادياً وأمنياً.. والدين يرتفع لـ600 مليار دولار
رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملين تابعين لشركة أرامكو
مسؤول أميركي: الهجوم على المنشآت النفطية تم من الأراضي الإيرانية
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