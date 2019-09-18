واشنطن 18 محرم 1441هـ 17 سبتمبر 2019م واسقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ان حركة طالبان أعلنت اليوم عن مسؤوليتها عن هجوم إرهابي نفذه انتحاري في كابول أسفر عن مقتل أكثر من 20 أفغانيًا.وذكر وزير الخارجية في بيان صادر بأسمة اليوم الثلاثاء، ان طالبان أعلنت أيضا عن مسؤوليتهاعن انفجار وقع في عاصمة مقاطعة باروان تشاريكار أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا في تجمع انتخابي كان على وشك ظهور مرشح للانتخابات فيه.وأضاف البيان ،ان أفغانستان قد عانت على مدي أيام ،من انقطاع التيار الكهربائي والعديد من التحديات الأخرى نتيجة لهجمات طالبان على خطوط نقل الكهرباء التي تنقل الكهرباء إلى المستشفيات والمدارس والمنازل في العديد من مناطق البلاد.وبحسب وزير الخارجية بومبيو، ان طالبان من خلال هذه الهجمات تُظهر تجاهلها الصارخ لشعب أفغانستان ومؤسساتها . ومن أجل تحقيق تصالح حقيقي مع أفغانستان شدد الوزير بومبيو علي أهمية أن تبدأ طالبان في إظهار التزام حقيقي بالسلام بدلاً من مواصلة العنف والتدمير والتسبب في المزيد من الضرر بالشعب الأفغاني ومستقبل بلادهم.// انتهى //06:15ت م0007