طوكيو 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر أغسطس، وسط تباطؤ اقتصادي صيني، أضر باقتصاد البلاد الموجه للتصدير.وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 2ر8% على أساس سنوي إلى 14ر6 تريليون ين (8ر56 مليار دولار) في تراجع للشهر التاسع على التوالي.وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين،أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 1ر12% عن العام السابق لتصل إلى 2ر1 تريليون ين،بينما انخفضت الواردات بنسبة 5ر8% إلى 4ر1 تريليون ين.وأظهر التقرير أن واردات اليابان الإجمالية انخفضت بنسبة 12% إلى 28ر6 تريليون ين، مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 3ر136 مليار ين.وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 19ر1 تريليون ين ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر9% إلى 4ر718 مليار ين.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين إن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا تجاريا أوليا" مع اليابان خلال الأسابيع المقبلة.// انتهى //06:15ت م0008