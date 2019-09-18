واشنطن 18 محرم 1441هـ 17 سبتمبر 2019م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مشاركته في النداء العالمي لحماية الحرية الدينية يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر 2019، في مقر الأمم المتحدة.وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض امس الثلاثاء، ان الرئيس ترامب سيلقي كلمة رئيسية كما سيقوم نأئب الرئيس مايك بنس بتقديمة لالقاء كلمته في هذة المناسبة.وبحسب البيان، سيعمل الرئيس ترامب على توسيع الدعم الدولي للجهود المستمرة لحماية الحرية الدينية في أعقاب الاضطهاد المتزايد للأشخاص على أساس معتقداتهم وتزايد عدد الهجمات على دور العبادة وتدميرها من قبل الجهات الحكومية ووجهات أخري، كما سيدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع هذا النوع من الاعتداءات وضمان قدسية دور العبادة وضمان ان الأماكن العامة تسع جميع الأديان.// انتهى //06:18ت م0009