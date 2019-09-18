الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأصدر معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري قرارًا بتكليف أحمد بن عبدالعزيز الركبان مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة ومشرفًا على قناة الجامعة التلفزيونية.ويأتي القرار ضمن إعادة هيكلة جامعة الإمام القاضي بدمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي تحت مسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال.وبهذه المناسبة قدّم الركبان شكره لمدير الجامعة على هذه المنحة، سائلاً الله الإعانة في تحقيق التطلعات والارتقاء بما يحقق الطموحات.// انتهى //07:36ت م0011