الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستعتزم المديرية العامة للدفاع المدني القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات " الدرعية – الخرج – الدلم " في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الخميس.وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.// انتهى //08:08ت م0012