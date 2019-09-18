الطائف 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية الأفقية على محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.// انتهى //08:34ت م0016