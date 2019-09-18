نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي، يوم أمس برنامج "قواعد التعليم المؤثر " .وتناول البرنامج الذي استمر 3 أيام بحضور 32 متدربة ،عدداً من المحاور منها ، فن توجيه الأسئلة، والتفاعل الصفي، وإدارة الصف، واستعراض أهم نماذج أنماط التعلم الأساسية، ومهارات التعامل مع تلك الأنماط وتطبيق استراتيجيات التعليم المؤثر، إلى جانب مهارات المعلم المؤثر، وفنيات تصميم الأسئلة الصفية وأساليب التقويم للطالب.// انتهى //09:02ت م0020