القريات 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستستعد محافظة القريات للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة، حيث ستحتضن المحافظة عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تشمل جميع فئات وشرائح المجتمع .وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سميحان بن محمد الشمري أنه تم تسخير كافة الإمكانات الآلية والبشرية لاستقبال هذه المناسبة، حيث تم إنارة وتزيين العديد من الميادين والطرق والشوارع داخل المحافظة بلون الوطن ( الأخضر ) مع تركيب أكثر من 3000 علم مختلفة المقاسات بالطرق الرئيسية والشوارع والميادين العامة والجسور, كما تم تركيب وتوزيع أكثر من 300 لوحة معبرة عن اليوم الوطني في جميع أنحاء المحافظة، وصور للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه - ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - .وأكد المهندس الشمري حرص البلدية على استمرار مشاركتها الفاعلة في الاحتفاء بيوم الوطن وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية، وذلك بإتاحة الفرصة لأبناء محافظة القريات للاحتفاء بهذا العرس الوطني، الغالي على قلوب كل أبناء المملكة.//انتهى//09:56ت م0031