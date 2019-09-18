العارضة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساحتفت الكلية الجامعية بالعارضة ممثلة بقسم العلاج الطبيعي أمس، باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تحت شعار" الألم المزمن لأسفل الظهر" بحضور عميدة الكلية ميسون شتيفى، وذلك بمقر الكلية بالعارضة.وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقت عميدة الكلية كلمة أكدت فيها أهمية التفاعل مع هذه المناسبة العالمية والاطلاع على مستجدات العلاج الطبيعي والاستفادة من المناسبة وتفعيلها بشكلٍ متميز من خلال العمل والنشاط التطوعي للطالبات.عقب ذلك ألقى رئيس قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان الدكتور محمد قشيش محاضرة تعريفية بأهمية العلاج الطبيعي ودوره في تشخيص و تقييم الآلام المزمنة الشائعة وحلها وطرق الوقاية والعلاج منها بما يسهم في عدم تفاقم الألم والتوقف عن ممارسة العادات الخاطئة لتجنب التعرض لهذا الألم.وتضمنت الفعاليات العديد من الأركان التعريفية بالعلاج الطبيعي التي شملت ركن الأجهزة والتمارين العلاجية التي تساعد في تخفيف الألم المزمن لأسفل الظهر، وركن التمارين الهوائية وتأثيرها على الألم المزمن، وركن الطب الرياضي ودور العلاج الطبيعي في الاصابات الرياضية وركن العلاج الطبيعي في صحة المرأة إضافة لتوزيع مطوياتٍ إرشادية، توضح دور العلاج الطبيعي ونصائح عامة في كافة المجالات العلاجية.// انتهى //09:58ت م0032