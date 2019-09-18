بكين 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأكدت الصين دعمها لجميع الجهود المشتركة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن أفغانستان، ودفع الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.جاء ذلك في تصريح لمندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون تعقيبًا على تجديد مجلس الأمن تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام.وقال جون – وفقًا لوسائل إعلام صينية اليوم إن بلاده ترحب بتبني مشروع القرار، خاصة وأن النتيجة تلبي تطلعات الشعب الأفغاني وتمكن البعثة الأممية من مواصلة عملها، مضيفًا أن الصين تأمل في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في أفغانستان، مشيرا إلى ترحيب بلاده بعودة الأطراف المعنية إلى مسار التشاور للبحث عن حل والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التجديد الفني لتفويض البعثة الأممية.// انتهى //10:04ت م0034