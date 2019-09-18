نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، طلابها وطالباتها للتسجيل في أولمبياد إبداع 2020م، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم.وأبانت الإدارة أن التسجيل مُتاح من خلال موقع المسابقة http://mawhiba.sa/ibdaa واشترطت أن يكون للطالب والطالبة مشروع علمي يقدم بشكل فردي أو جماعي، حيث يمكن المشاركة في مجال علمي واحد من أصل 22 مجالاً.// انتهى //10:11ت م0035