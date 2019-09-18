الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسبحث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري والمدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الأسمري تطوير وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين وآليات وأساليب الدعم التي يقدمها الصندوق للمعهد, بما يخدم الشباب السعودي المتدربين في المعهد.وأكد الدكتور السديري أثناء اللقاء أن الصندوق يعمل وفق شراكة فاعلة وتعاون مع كثير من القطاعات الحكومية والخاصة ومنها المعهد سعياً إلى تخفيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل في بيئات منتجة ومستقرة وآمنة.وأشار إلى أن الصندوق يسعى إلى تقديم صناعة تدريبية مميزة ومتطورة مع المعهد لرفع مستوى الملتحقين والمتدربين ليصبحوا رواد أعمال في مجالات مراكز صيانة السيارات.من جانبه قال مدير عام المعهد : إن الصندوق شريك أساسي للمعهد من خلال أوجه الدعم التي يقدمها للشباب السعودي, ونتطلع إلى تطوير التعاون خلال الفترات المقبلة بما يحقق التطلعات".واطلع الدكتور السديري في جولة بالمعهد على مباني وورش التدريب والمكونة من ورشتين يوجد بها أكثر من 100 سيارة تدريب والفصول التدريبية وتشمل قسم الكهرباء, وقسم أجزاء نقل الحركة, بالإضافة إلى فصول اللغة الإنجليزية ومكاتب التدريب واللقاء ببعض الطلاب والاستماع لهم.// انتهى //10:16ت م0036