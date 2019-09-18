لندن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم عند 1502.62 دولارًا أمريكيًا وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.2 % إلى 1510.40 دولارًا أمريكيًا وجاء ذلك على خلفية انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء التيسير النقدي واجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، فيما أدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تقليص الطلب على الذهب الذي يُعد ملاذًا آمنًا.وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 941.08 دولارًا أمريكيًا والفضة بنسبة 0.4 % إلى 17.94 دولارًا أمريكيًا بينما انخفض سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.3 %إلى 1593.74 دولارًا أمريكيًا.// انتهى //10:29ت م0039