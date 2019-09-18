لندن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسارتفع صباح اليوم تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع حيث بلغت قيمته 1.2487 دولارًا أمريكيًا وتمسك بذلك بنسبة ارتفاع بقيمة 6 %.وجاء ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني المعني على خلفية تقليص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، غير أن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية التي ما تزال محيطة بمسألة كيفية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.// انتهى //10:30ت م0041