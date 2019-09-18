اقتصادي / سعر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار لقرب أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
لندن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
ارتفع صباح اليوم تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع حيث بلغت قيمته 1.2487 دولارًا أمريكيًا وتمسك بذلك بنسبة ارتفاع بقيمة 6 %.
وجاء ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني المعني على خلفية تقليص بعض المضاربين رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية، غير أن المعنويات ظلت ضعيفة بسبب الضبابية التي ما تزال محيطة بمسألة كيفية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
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