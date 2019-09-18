عام / "حياتك أمانة"..حملة توعوية بالسلامة المرورية لطلاب جامعة الحدود الشمالية
الأربعاء 1441/1/19 هـ الموافق 2019/09/18 م واس
عرعر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس
نظم نادي السلامة المرورية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية أمس، حملة توعوية لطلبة الجامعة بعنوان "حياتك أمانة " تم من خلالها توزيع عدة بطاقات عن أضرار الحوادث المرورية ومنها استخدام الهاتف النقال ونحوها ,بالإضافة إلى رسائل تنبيهية .
وأوضحت العمادة أن ذلك يأتي ضمن خطط وفعاليات الأندية الطلابية بالجامعة ومن منطلق الحرص على الطلاب .
// انتهى //
10:31ت م
0042