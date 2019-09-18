عرعر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنظم نادي السلامة المرورية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية أمس، حملة توعوية لطلبة الجامعة بعنوان "حياتك أمانة " تم من خلالها توزيع عدة بطاقات عن أضرار الحوادث المرورية ومنها استخدام الهاتف النقال ونحوها ,بالإضافة إلى رسائل تنبيهية .وأوضحت العمادة أن ذلك يأتي ضمن خطط وفعاليات الأندية الطلابية بالجامعة ومن منطلق الحرص على الطلاب .// انتهى //10:31ت م0042