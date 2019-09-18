جيزان 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسنفذت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بجازان التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالشراكة مع أرامكو السعودية، برنامج "تمكين المشترك"، للأشخاص ذوي الإعاقة بجزر فرسان.وأوضح مدير وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بجازان سامي عسيس أن البرنامج يهدف إلى تأمين الأجهزة الطبية للمعوقين بالجزيرة، للإسهام في تمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الوحدة ستواصل بذل الجهود وتوقيع الشراكات والاتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الحكومي والخاص بهدف الإسهام في توفير كل ما يسهم في خدمة المعوقين وذويهم.// انتهى //10:35ت م0044