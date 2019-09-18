طوكيو 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسانخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم بعد موجة صعود استمرت عشرة أيام قبل اجتماعين مهمين للبنكين المركزين في الولايات المتحدة واليابان، ولكنه ظل يحوم حول أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه في اليوم السابق.ونزل المؤشر نيكي 0.2 % ليغلق عند 21960.71 نقطة، ليظل قريبا من ذروة أربعة أشهر التي بلغها أمس عند 22041.08 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % ليصل إلى 1606.62 نقطة.// انتهى //10:39ت م0045