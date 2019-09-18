عرعر 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس، طلاب الجامعة في اللقاء السنوي المفتوح التي تنظمه عمادة شؤون الطلاب على مسرح كلية التربية والآداب بمدينة عرعر ، الذي تم بثه عبر تقنية البث المرئي (الفيديو كونفرانس) إلى شطر الطالبات بعرعر وكافة فروع الجامعة برفحاء وطريف والعويقيلة بشطريها الطلاب والطالبات.وأوضح معاليه أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى آراء ومقترحات الطلبة، والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم, لافتاً أنها أنشئت من أجل خدمتهم وتوفير تعليم متميز يحقق أمنياتهم وطموحاتهم .وأشار معاليه إلى أن الجامعة تمكنت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود ودعم الحكومة الرشيدة من توفير كافة الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات التي تعينهم على دراستهم في بيئة أكاديمية مناسبة، من أجل تحقيق آمال وطموحات طلاب وطالبات الجامعة باعتبارهم قادة المستقبل، مبيناً أن الجامعة في مرحلة تطوير مستمر، وتسعى لرفع مستوى جودة العملية التعليمة، والتركيز ينصب على الطالب باعتباره محور العملية التعليمية، ويجب عليه أن يستفيد من مصادر التعلم المتعددة، والحرص على إجادة اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي، كون هذا العصر مليء بالتحديات وعلى الجميع أن يعمل بجد للارتقاء بالوطن، حاثاً الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة الجامعة، والحفاظ على ممتلكاتها, والجد والاجتهاد والحرص على التميز الأكاديمي والبحثي.وأجاب معالي مدير الجامعة خلال اللقاء على الأسئلة والاستفسارات التي وردت من شطري الطلاب والطالبات من مختلف الكليات وفروعها، مبيناً أن الجامعة شكلت لجاناً لإعادة هيكلة التخصصات بالجامعة وإمكانية استحداث تخصصات جديدة وفقاً للمعايير الأكاديمية وبما يواكب رؤية المملكة 2030، وبما يلبي متطلبات سوق العمل.// انتهى //11:22ت م0055