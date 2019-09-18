تبوك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع بشر بن سفيان بتبوك .وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها ماجد بن ساعد البلوي، ضمن المحاضرات والدروس التي ينظمها تعاوني ودعوي تبوك لهذا العام.// انتهى //11:32ت م0058