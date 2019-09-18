المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأجرى قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، فحوصات مخبرية متكاملة للمرضى والمراجعين خلال العام الماضي، حيث تمكن من إجراء 1.943.960 عينة.ويضم المختبر أقسام عديدة منها قسم أمراض الدم والتجلط والانسياب الخلوي، وقسم الكيمياء والهورمونات والكيمياء الخاصة، وقسم الأحياء الدقيقة والطفيليات، وقسم المناعة والأمصال والتطابق النسيجي، وقسم الأنسجة وفحص الخلايا الذي يستقبل العينات من جميع مستشفيات منطقة المدينة المنورة، وبنك الدم و وحدة فصل مكونات الدم، إضافة إلى مختبر الطوارئ الذي يعمل على مدار اليوم.ويعـد مختبر مستشفى الملك فهد من المختبرات المتميزة في منطقة المدينة المنورة وحاصل على شهادة الاعتماد "سيباهي CBAHI" من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويعمل بمعايير الجودة العالمية CAP.// انتهى //11:47ت م0063