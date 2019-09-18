حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة خدمات الطلاب وبالتعاون مع شركة تطوير النقل التعليمي وشركة سائح للنقل المدرسي أمس، لقاءً تثقيفياً لسائقي النقل التعليمي, بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني، والمدير الإقليمي للشمال بشركة تطوير المهندس صالح القفيعي، وذلك بمبنى الإدارة.وأوضح مدير تعليم حائل أن اللقاء هدف إلى تثقيف سائقي النقل التعليمي من أجل سلامة الطلاب والطالبات, مشيراً إلى أنه سيكون هناك برامج لاحقه يستفيد منها جميع قائدي الحافلات.وأفاد الدكتور الثويني أن عدد المنقولين بلغ 51500 طالباً وطالبة، مراعين في اختيارهم الأحوج وذلك حسب الأحياء السكنية والمدارس المضمومة ومدارس الطفولة المبكرة وكذلك أبناء المرابطين بالحد الجنوبي, بالإضافة إلى الطلاب الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //12:05ت م0066