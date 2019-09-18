الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسدشّن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء الإدارات.وأكد معالي الدكتور العامري أهمية هذه المناسبة من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة لتعزيز شعور الفخر والاعتزاز بالثوابت التي قام عليها هذا الوطن، وبمكانته الكبيرة وتنمية روح الانتماء إليه وترسيخ مسؤولية الحفاظ عليه في نفوس الطلاب والطالبات بالتعريف بالجهود التي بذلها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وإبراز جهود أبنائه من بعده.وبين معاليه أن برنامج الاحتفاء سيبدأ يوم الثلاثاء 25 محرم الجاري ويستمر 3 أيام، في الكليات والعمادات ومدينة الملك عبدالله للطالبات والمعاهد العلمية ومعاهد الجامعة في الخارج.// انتهى //13:08ت م0085