الطائف 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسافتتح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، اليوم ، أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة أمناء لجان العمل المشترك في مجال التعليم العالي بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لدول الخليج العربية، التي تستضيفها جامعة الطائف، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل لمدة يومين .وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة الأمناء الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط ، أن انعقاد الاجتماع يأتي استمرارا لتنظيم العمل المشترك في مجال التعليم العالي، تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس ، وتنفيذا لتوصيات قرارات قادة دول المجلس في هذا المجال .وبيّن أن الاجتماع يبحث العديد من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس فيما يخص التعليم العالي، كما يهدف إلى متابعة تنفيذ أهداف وسياسات وخطط التنمية في مجال التعليم العالي .ونوه الدكتور السواط إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن مناقشة أولويات العمل المشترك في مجال التعليم العالي، وتنسيق الجهود في جميع مجالات التعليم والبحث العلمي، وتعميق توجهات قادة دول المجلس نحو التكامل والوحدة عبر اللقاءات والأنشطة الطلابية واعتماد خطط العمل المشترك , وتفعيل مجالات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وتحديد الآليات التي يتم من خلالها تنظيم اللقاءات ودراسة أوجه التنسيق والتكامل، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس نحو الارتقاء بمستوى التعليم العالي .// انتهى //13:16ت م0086