الكويت 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض بمؤشراتها بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة وعمليات بيع طالت أسهم قيادية ما ساهم في تخلي مؤشر السوق الأول عن مستوى ستة آلاف نقطة ليصل أدنى مستوى خلال 6 أشهر.وانخفض المؤشر العام 6ر106 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5502 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 9ر1 % في حين بلغت كميات تداولات المؤشر 8ر198 مليون سهم تمت من خلال 9263 صفقة نقدية بقيمة 3ر62 مليون دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الرئيس 8ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 4669 نقطة بنسبة 01ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر71 مليون سهم تمت عبر 2765 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر135 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5934 نقطة بنسبة 2ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 127 مليون سهم تمت عبر 6498 صفقة بقيمة 5ر57 مليون دينار.// انتهى //13:19ت م0087