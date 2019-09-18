حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بحائل غداً، عدداً من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك بمنتزه السلام بحائل.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة حائل المشرف على فعاليات اليوم الوطني فهد فايد الشمري أن الفعاليات التي ستستمر خمسة أيام، ستشمل على أجنحة للمشاركين ومسابقات متنوعة للأطفال، واستعراض للهجن والهجانة، والباص السياحي المكشوف، وتدريب الراغبين على العرضة النجدية، وفرقة للفنون الشعبية "العرضة والسامري"، وعرض فيديو يحكي الإنجازات التي تحققت منذ توحيد المملكة، إضافة لفقرات من أوبريت يعرض يومياً طيلة فترة الفعاليات.وأشار الشمري إلى أن هذا اليوم الذي نحتفي فيه باليوم الوطني هو يوم تاريخي محفور في ذاكرة كل مواطن سعودي، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات، إضافة للجوائز القيمة التي سيتم السحب عليها بشكل يومي.// انتهى //13:20ت م0088