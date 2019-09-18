نجران 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستواصل أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في المراكز والمحافظات، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة قامت بتركيب سواري جديدة للأعلام بعدد من المواقع داخل المدينة، وتجميل أعمدة الإنارة في الطرقات والشوارع والساحات والميادين بالأعلام وأنوار LED وإضاءة الجبال البارزة باللون الأخضر، وتفعيل الشاشات الإلكترونية وجسور المشاة واللوحات الدعائية ومعرض الأمانة الدائم بتصاميم وعبارات وطنية تجسد الفخر والاعتزاز بيوم تأسيس المملكة، إلى جانب تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال زوار وأهالي المنطقة خلال إجازة اليوم الوطني.// انتهى //13:23ت م0089