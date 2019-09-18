مسقط 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعقد وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم التحضيري السابع والعشرين بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط.ويأتي الاجتماع للتحضير للاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه السلطنة غدًا الخميس.وسيناقش أصحاب المعالي المعنيين بقطاع الزراعة في دول المجلس العديد من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.وتهدف لجنة التعاون الزراعي على مستوى دول المجلس إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية.// انتهى //13:26ت م0090