الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسبلغ إجمالي المدفوعات من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، وقال: إن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% ، أما ربَات الأسر فبلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر سبتمبر 48% البالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.// انتهى //13:33ت م0092