دومة الجندل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستستعد محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف تزامنا مع باقي مناطق المملكة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89, حيث بدأت بلدية المحافظة استعداداتها للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، من خلال تحسين وتجميل المداخل والطرق والميادين العامة والمنتزهات والحدائق, إذ تم تركيب صور وأعلام المملكة وعبارات وطنية .وأوضح رئيس البلدية والمشرف العام على فعاليات اليوم الوطني بالمحافظة المهندس فهد بن إبراهيم العنزي أنه تم تجهيز المنتزهات الخضراء على ضفاف بحيرة دومة الجندل للاحتفال الرسمي بهذه المناسبة .وأكد العنزي أن العمل قائم بتجهيز مداخل ومخارج المحافظة, بالإضافة للشوارع الداخلية والميادين والحدائق ومبنى البلدية والجماليات الخضراء والأعلام الكبيرة, كما أسهمت في إنارة وتزيين مباني حكومية أخرى في المحافظة , إلى جانب تركيب عدد كبير من لوحات التهنئة باليوم الوطني ولوحات تحمل صور الملوك والأمراء .// انتهى //13:34ت م0093