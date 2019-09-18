الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسيقيم الديوان العام للمحاسبة، المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية بعنوان "دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام"، وذلك يوم الأحد 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.وأوضح مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم بن علي الغامدي أن إقامة هذا المنتدى يأتي إيماناً من الديوان بأهمية تحسين دور وفاعلية إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز العمل المشترك لتطوير مهنة المراجعة والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي.وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية وتفعيل دورها بالكفاءة والـجودة المطلوبة، وذلك من خلال الرفع من مستوى أداء الموظفين في تلك الإدارات وتطوير قدراتهم بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة.يذكر أنه من المتوقع أن تساهم مناقشات وتوصيات المنتدى في دعم عمل إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام، وقد أطلق الديوان العام للمحاسبة مؤخراً على موقعة الإلكتروني جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتدى على الرابط: www.gab.gov.sa.// انتهى //13:36ت م0094