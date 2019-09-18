الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسانطلق أمس في مقر نادي القادسية بمحافظة الخبر المستوى الثاني من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لحراس المرمى بمشاركة 18 مدرباً وبتنظيم من اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.وشهدت الدورة التي يقدمها المحاضر جاسم الحربي، في يومها الأول تطبيقات عملية ونظرية، بدأت بتمارين صباحية، ثم محاضرة نظرية تقديمية عن الدورة.يذكر أن الدورة تأتي ضمن الحزمة الأولى للدورات التدريبية للمدربين الوطنيين بهدف تأهليهم من الناحيتين العملية والعلمية.// انتهى //13:44ت م0095