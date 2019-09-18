جلال أباد 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسفجّر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول بولاية ننغرهار اليوم، بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.وذكر المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني أن قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين في مركز تسجيل الهويات الإلكتروني في عاصمة الولاية جلال أباد حيث وقع الهجوم.// انتهى //13:45ت م0096