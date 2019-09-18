الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسأعلن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري عن دورة تدريبة خارجية لمدة شهر في اللغة الانجليزية لأفضل طالب وطالبة.جاء ذلك خلال لقائه التعريفي بالطلاب المستجدين اليوم، في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بحضور وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبين الجامعة.وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الطلاب ألقتها الطالبة شهد الحمود، عبروا فيها عن سرورهم بانتمائهم إلى جامعة عريقة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتقلي العلم والمعرفة وخدمة ديننا ووطننا، بعد ذلك تم عرض فليم عن الخدمات التقنية بالجامعة، ولوحة إنشادية قام بها مجموعة من الطلاب احتفاء بانتمائه للجامعة وتخلل ذلك قصيدة شعرية.وقال معاليه: أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ثلاث تهنئات إليكم التهنئة الأولى أبارك لكم جميعاً قبولكم في جامعتكم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هذه الجامعة العريقة فلقد دخلتم منافسة قوية مع زملائكم خريجي الثانوية العامة وفزتم بالقبول في هذه الجامعة العريقة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن تكونوا من أبناء هذا الوطن الغالي الذي ستسهمون في بنائه وتطوره، والتهنئة الثانية أهنئكم بالعام الدراسي الجديد، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، والتهنئة الثالثة نهنئكم باليوم الوطني المجيد.ووجه معاليه في كلمته عدة رسائل توجيهية للطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات، مشيراً إلى أن جميع منسوبي الجامعة وجدوا لخدمتكم وسخروا أنفسهم لهذا العمل، وبالمقابل كما أن لكم واجبات فعليكم واجبات وما اتمناه منكم أن تكونوا مثال يحتذى به بأخلاقكم وسلوككم وقدوه حسنة.بدوره بين عميد البرامج التحضيرية الدكتور علي بن يحيى آل سالم أنَّ عمادة البرامج التحضيرية تسعى دائماً لِتَقْدِيمِ خدمات تعليمية وأكاديمية تُؤَهِّلُ طالب البرامجِ التحضيريَّةِ للتَخصصات الْعِلمِيةِ فِي الْجَامعة؛ لذلك تَعْمل باستمرارٍ على تَطوير خُططِها ضِمن إطَارِ رِسالةِ الْجَامِعَةِ وَأَهدافهَا؛ لِتَحْقِيقِ رؤيةِ الوطَن، فطَوّرت العِمادةُ المقَرَرات الدّراسِيةِ، وآلياتِ التقْييمِ، وَوَظْفتْ تِقْنيّات التَّعْلِيمِ الْحَدِيثَةِ، مَعَ الْعَمَلِ عَلَى دَمْجِ التَّعْلِيمِ الإلْكِتْرُونِي فِي تقديمِ مُقَرَّرَاتِهَا لِلطُّلَّابِ والطَّالباتِ، وَهَذَا يتطلب عملًا دؤوبًا، ودعمًا خاصًا وَهُوَ مَا توفَّرَ للعِمَادةِ من خِلَالِ تَعَاونِ وَحْدَاتِ الجَامعةِ، وَمَا شَهدَتْهُ العِمَادةُ مِن دَعْمِ وَاهْتِمَامِ مَعَالِي المديرِ مُنْذُ تَولِّيْهِ قِيَادَتَهَا، فَأُوجِّهُ لَهُمْ كُلَّ الشُّكْرِ والتَّقْدِيرِ، عَلى مَا قَدَّمُوهُ فِي سَبِيلِ نَجَاحِ الْعَمَلِيَّةِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالإدَارِيَّةِفِي الْعِمَادَة.// انتهى //13:55ت م0098