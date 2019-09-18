حفر الباطن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنطق غدًا فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة بمحافظة حفر الباطن ، التي تقام على مدى خمسة أيام تحت شعار "همة حتى القمة" ، بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية وأهلية.وأنهت محافظة حفر الباطن واللجنة المنظمة مؤخراً جميع الاستعدادات برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن لفعاليات اليوم الوطني المتنوعة والممتعة التي سيشهدها موقع الاحتفال.وتهدف فعاليات اليوم الوطني المتنوعة التي تقام على مساحة 45 ألف متر مربع بمنتزه الملك سلمان إلى تعزيز قيم المواطنة وترسيخ رؤية المملكة 2030.وتتنوع الفعاليات المقرر إقامتها ، فمنها الفعاليات الرئيسة وتضم "عروض صقور السعودية ، وأوبريت فني ، وعروض الفرسان ، وفقرات الفرقة الموسيقية العسكرية ، وأوبريت أغاني خالدة ، وقصائد منبرية ، وأمسية شعرية ، والألعاب النارية"، ومنها فعاليات ثقافية ، وتضم "أركان الحرفيين ، والموروث الشعبي السعودي المشتمل على فنون الفلكلور الشعبي كالسامري والدحة والراوي ، ومعرض رابطة الصقور, ومحاضرات وطنية ، وجادة الفن ، وعزف الربابة ،والمتحف التراثي ، وإضاءات قانونية ، وإضاءات أسرية ، وعروض الشاشات الخارجية".كما تتضمن الفعاليات ألعاب أسرية ، ومسابقات وجوائز ، إلى جانب تخصيص منطقة التسوق ومنطقة جلسات نسائية ، ومنطقة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنطقة للسيارات التراثية.وخصصت اللجنة المنظمة فعاليات المتعة والاثارة التي تضم "السيارات المعدلة ، والمسيرة الكرنفالية ، وألعاب الواقع الافتراضي ، والفريق العملاق ، والفريق المضيء والحصن الخليجي ، وإطلاق البالونات" ، فيما خصصت اللجنة فعاليات خاصة بالأطفال كمسرح الطفل المفتوح ، وعروض التزلج ، والسكيت ، وفرقة المهرجين وشخصيات كرتونية ، وفرق استعراضية للأطفال ، ومسابقات ثقافية وحركية وترفيهية ، إضافة إلى ألعاب الخفة والخدع البصرية وحضانة الأطفال.// انتهى //14:56ت م0134