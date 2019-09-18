أنقرة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بمكتبه بمقر السفارة في أنقرة اليوم، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى تركيا المعين حديثاً محمد رضوي حسين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين المملكة وجمهورية سريلانكا وسبل تعزيزها.// انتهى //15:03ت م0139